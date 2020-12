Beim Beschäftigungszuwachs lag Wien laut Statistik Austria auf dem ersten Platz, das geringste Plus gab es in Kärnten. Die verfügbaren Einkommen pro Einwohner waren in Wien am niedrigsten, stiegen insgesamt aber am stärksten. Über die höchsten Pro-Kopf-Einkommen verfügten Vorarlberger Haushalte. Insgesamt ist Österreichs Wirtschaft im Vorjahr um 1,4 Prozent gewachsen. Die Bandbreite beim Anstieg des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...