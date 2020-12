FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 175 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Covid-19-Krise sei für IAG wie für Easyjet sehr hart, doch beide Airlines gingen vor dem Hintergrund begrenzter staatlicher Stützungsmaßnahmen gut damit um, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. 2021 könnten sie aufholen, da die Nachfrage wieder steige und Liquiditätssorgen nachließen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

