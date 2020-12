Weiterstadt (ots) - - OCTAVIA iV jetzt auch als Ambition-Variante; serienmäßig mit Abbiegeassistent- Käufer erhalten das Plug-in-Hybridmodell OCTAVIA iV inklusive 16 Prozent MwSt. ab 36.009 Euro, Kombiversion ab 36.691 Euro- Kunden profitieren dank Innovationsprämie von bis zu 7.110 Euro Ersparnis- OCTAVIA iV erzielt einen kombinierten Verbrauch von 1,5 bis 1,2 l/100 km (Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) bei CO2-Emissionen von 34 bis 28 g/kmSKODA erweitert das Angebot des Plug-in-Hybridmodells OCTAVIA iV* um die Ausstattungslinie Ambition. Kunden erhalten den elektrifizierten Bestseller als Limousine schon für 36.009 Euro inklusive 16 Prozent MwSt., die Kombiversion beginnt bei 36.691 Euro. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 28.899 Euro beziehungsweise 29.581 Euro.Der SKODA OCTAVIA iV Ambition verfügt serienmäßig über den Frontradarassistenten inklusive City-Notbremsfunktion sowie Personen- und Radfahrererkennung, Regensensor und Fahrlichtassistent inklusive Coming- and Leaving-Home-Funktion. Ebenso zur Ausstattung zählen 18-Zoll-Leichtmetallfegen im Design Perseus glanzgedreht, Fahrprofilauswahl, die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic und Parksensoren hinten. Das Lederlenkrad besitzt Multifunktionstasten und Schaltwippen für das Direktschaltgetriebe (DSG). Zum Lieferumfang gehören auch das Musiksystem Bolero mit 10-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und die Konnektivitätstechnologie SmartLink, letztere bietet auch kabellose Verbindungen via Wireless SmartLink. Ein Highlight ist das digitale Kombiinstrument: Das 10,2 Zoll große Display zeigt wichtige Fahrdaten wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit an. Zudem rüstet SKODA den OCTAVIA iV mit dem neuen Abbiegeassistenten aus. Das System stellt eine Erweiterung des Frontradarassistenten dar und warnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrer frühzeitig vor Gegenverkehr. Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeug sogar automatisch stoppen.Im OCTAVIA iV 1,4 TSI bündeln ein 110 kW (150 PS) starker Turbo-Benzindirekteinspritzer und ein Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 150 kW (204 PS). Die Bedienung des 6-Gang-DSG erfolgt mittels Shift-by-Wire-Technologie elektronisch. Als Plug-in-Hybrid fährt der OCTAVIA besonders effizient: Der kombinierte Verbrauch beträgt 1,5 bis 1,2 Liter/100 km (Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) bei sehr niedrigen CO2-Emissionen von 34 bis 28 g/km nach NEFZ-Norm.Der OCTAVIA iV verfügt über eine Lithium-Ionen-Hochspannungs-Batterie mit einer Kapazität von 37 Ah und einem Energiegehalt von 13 kWh. Sie ermöglicht eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 60 Kilometern (1) im WLTP-Zyklus. Der Akku lässt sich bequem an einer haushaltsüblichen Steckdose oder einer Wallbox aufladen. Der Ladeanschluss versteckt sich im vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite hinter einer Klappe, die sich per Druck auf einen Knopf in der Türverkleidung öffnet. Jedem OCTAVIA mit Plug-in-Hybridantrieb liegt bei der Auslieferung ein Notladekabel (Mode-2-Ladekabel, Schuko, 10 A) bei. Zudem stattet SKODA ihn mit einem eSound aus, der bei stehendem Fahrzeug ein speziell designtes Motorlaufgeräusch erzeugt.Innovationsprämie: bis zu 7.110 Euro Ersparnis beim OCTAVIA iVBeim Kauf des SKODA OCTAVIA iV profitieren Kunden von der Innovationsprämie. Für Plug-in-Hybride wie den OCTAVIA iV zahlt der Staat eine Förderung in Höhe von 4.500 Euro. SKODA beteiligt sich mit weiteren 2.250 Euro netto - was brutto 2.610 Euro entspricht. Der komplette Bonus beträgt also bei 16 Prozent MwSt. bis zu 7.110 Euro. Den Herstelleranteil (SKODA Umweltbonus) der Prämie erlässt SKODA direkt beim Kauf. Die 4.500 Euro Förderung durch den Bund können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen_node.html) beantragt werden. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der staatlichen Förderung reduziert sich der Preis des OCTAVIA iV Ambition inklusive 16 Prozent MwSt. auf 28.899 Euro für die Limousine und 29.581 Euro für die Kombivariante.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen des OCTAVIA iV stehen unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/2732?fz=104&skoda=OCTAVIA) bereit.SKODA OCTAVIA iV - neue Ausstattungslinie Ambition und unverbindliche Preisempfehlung in Euro inklusive 16 Prozent MehrwertsteuerVariante Motorisierung Getriebe Ambition OCTAVIA 1,4 TSI 110 kW (150 PS), 6-Gang-DSG 36.009Systemleistung 150 kW (204 PS) OCTAVIA COMBI 1,4 TSI 110 kW (150 PS), 6-Gang-DSG 36.691Systemleistung 150 kW (204 PS) (1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+