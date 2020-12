Laut United SiC sind die Bauelemente derzeit die ersten erhältlichen 750-V-SiC-FETs. Von dem so erreichten Leistungsniveau profitieren unter anderem Stromversorgungsanwendungen in den Bereichen Automotive, industrielles Laden, Telekom-Gleichrichter, Leistungsfaktorkorrektur (PFC) in Rechenzentren, DC/DC-Wandlung sowie erneuerbare Energien und Energiespeicherung. Die neuen SiC-FETs sind als 18 und 60 mO-Option erhältlich und liefern gute FoMs mit einem reduzierten Durchlasswiderstand pro Fläche und geringer Eigenkapazität. In hart schaltenden Anwendungen weisen die Gen4-FETs den niedrigen RDS(on) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...