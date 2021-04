Durch die Ausweitung der KI-Funktionen ermöglicht Pricefx Unternehmen die Optimierung der Preisgestaltung durch eine Simulation der realen Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Kunden

Pricefx, weltweit führender Anbieter von cloudnativer Preisgestaltungssoftware, hat heute die branchenweit erste KI-gestützte Marktsimulationslösung herausgebracht. Die Marktsimulation soll die Preisoptimierung im Kontext des gesamten Produktportfolios und Wettbewerbs ermöglichen. Mithilfe der KI-Technologie der nnächsten Generation von Pricefx wird die Auswirkung der Preisgestaltung auf das Kaufverhalten der Kunden simuliert und prognostiziert. Dies führt dazu, dass Unternehmen bessere Geschäftsentscheidungen treffen können, die auf prognostizierten Auswirkungen beruhen, um das Gewinnwachstum zu beschleunigen.

Mithilfe der KI-Optimierung bietet Pricefx Unternehmen eine simulierte Reaktion auf verschiedene "Was wäre wenn"-Szenarien. Die Marktsimulation bewertet eine Reihe von Produkten, die Auswirkungen auf die Volumina und optimiert die Preisgestaltung für das gesamte Portfolio. Es simuliert die Auswirkung einer Preisänderung an einem Produkt auf die anderen Produkte im eigenen Portfolio des Unternehmens, um eine mögliche Marktkanibalisierung zu erkennen. Es prognostiziert das reale Verhalten von Kunden und Mitbewerbern durch die Simulation der Marktreaktion auf Preisänderungen und zeigt die langfristigen Marktauswirkungen wie etwa Veränderungen der Marktanteile auf.

Der globalen KI-Erhebung von McKinsey zufolge erzielen 40 der Marketing- und Vertriebsabteilungen, die KI einsetzen, ein durchschnittliches Umsatzwachstum von mindestens 6 %. In Marketing und Vertrieb berichten die Befragten am häufigsten von Umsatzsteigerungen durch den Einsatz von KI bei der Preisgestaltung, der Prognose der Kaufwahrscheinlichkeit und der Analyse des Kundenservices. So wird die Verbesserung der Präzision, des Umfangs und der Geschwindigkeit der Preisoptimierung auf KI zurückgeführt. Zu den besten vor und während der Pandemie getroffenen Entscheidungen gehöre die Einführung von KI-basierter Preisoptimierung, um ihre Margen zu schützen und nicht in einen Preiskrieg einzusteigen, berichteten Unternehmensleiter. McKinsey prognostiziert, dass KI-basierte Preisgestaltung und Promotionen potentiell einen weltweiten Marktwert zwischen 259,1 und 500 Milliarden US-Dollar erzielen könnten.

"Marktsimulation ist die neueste Entwicklung der Preisoptimierung", so Toby Davidson, Chief Product Officer von Pricefx. "KI-gestützte Preisoptimierung verbessert die Lebensfähigkeit des Unternehmens, fördert den Umsatz und beschleunigt das Gewinnwachstum. Auch mit der neuen KI-basierten Marktsimulation stellt Pricefx wieder echte Lösungen für die geschäftlichen Herausforderungen unserer Kunden bereit. Wir bauen unsere Führungsposition im Bereich Preisoptimierung aus, um unseren Kunden neue und leistungsstarke Rentabilitäts-Tools zu bieten, die auf dem gleichen schnellen, flexiblen und anwenderfreundlichen Ansatz basieren, den sie gewohnt sind."

In die neu gestalteten Lösungs-Sets Plan, Preis und Profit hat Pricefx die Marktsimulation für Abonnenten der Pakete Preis und Profit integriert. Das Preispaket von Pricefx bietet Kunden ein umfassendes Set an Preismanagement-Tools. Es nutzt die KI-gestützte Preisoptimierung zur gleichzeitigen, schnellen und präzisen Feinabstimmung aller Preiselemente. Mit dem Profit-Paket von Pricefx kann der Vertrieb selbständig und effizient Verkaufsanfragen auf granularer Ebene bearbeiten und dabei die besten Abschlüsse erzielen und somit den Gewinn steigern. Es enthält eine branchenweit einzigartige CPQ mit integrierten Wertschätzungsfunktionen in Verbindung mit der branchenweit führenden Workflow-Lösung für die Verhandlung und das Management großer Geschäftsabschlüsse.

