04. Dezember 2020. Wie bringt ein 19-jähriges Mädchen aus Darmstadt einen international erfolgreichen Star-DJ zum Schwärmen? Mit dem Mut, in seiner Gegenwart bei den TVOG-Sing-Offs einen seiner Welthits zu performen: "That's a surprise! I liked the emotion and the way she brought something different into the song", lobt David Guetta Talent Anastasia Blevins. Der Hitproduzent aus Frankreich unterstützt das Team Samu/Rea als Gast-Coach und zeigt sich von Anastasias gefühlvoller Interpretation seines Songs "Titanium" beeindruckt. In der letzten Folge der Sing-Offs der "The Voice of Germany"-Jubiläumsstaffel werden am Sonntag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 die restlichen Plätze für das Halbfinale vergeben. Dabei bleibt erstmals in der TVOG-Geschichte ein Stuhl leer: Nach einem positiven Coronatest kann Samu Haber während der Aufzeichnung für die Sing-Offs nicht im Studio dabei sein. Der Finne verfolgt die Performances seines Teams via Live-Schalte aus der Quarantäne. So kann er gemeinsam mit Coach-Partner Rea Garvey die Entscheidung treffen, welche Talente einen der begehrten Hot-Seats erhalten und somit in die Live-Shows einziehen.Die Coachings und Interviews für die Sing-Offs wurden bereits zwei Wochen vorher aufgezeichnet. Deshalb ist Samu Haber in diesem Teil der Sendung physisch präsent.Diese Talente singen in den finalen Sing-Offs von "The Voice of Germany" am Sonntag, 06. Dezember 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1: ONAIR (36-44, Berlin), Alexandra (43, Deisenhausen), Tosari (19, Hannover), Anastasia (19, Darmstadt), Lorena (28, Hamburg), Andrew (31, Pinneberg), Celine (19, Ingelheim), Douglas (57, Altenberge), Paula (19, CH-Tägerwilen), Wolfgang (51, Hannover), Sean (25, Düsseldorf), Antonio (30, Wendlingen am Neckar), Esther (25, Essen), Matthias (29, A-Frauenthal).The Voice of Germany" - die letzte Folge der Sing-Offs am Sonntag, 06. Dezember um 20:15 Uhr auf SAT.1 sowie auf Joyn.Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.