Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag rund zwei Stunden nach Handelsstart weiterhin leicht im Plus. Händler sprechen von einer kleinen technischen Gegenbewegung auf die relativ deutlichen Abgaben am Vortag. Allerdings verlaufe das Geschäft in ruhigen Bahnen, zumal es an kursbewegenden News mangle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...