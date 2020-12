Aarau (awp/sda) - Die staatseigene Aargauische Kantonalbank (AKB) will nach der Einverleibung der Neuen Aargauer Bank (NAB) in die Grossbank Credit Suisse (CS) die sich bietenden Marktchancen nutzen und weiterhin "risikobewusst wachsen". Das steht in der AKB-Strategie für die Jahre 2021 bis 2024.Der Bankrat habe diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...