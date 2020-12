Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nach den Beschlüssen der OPEC vom Vorabend zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,38 Dollar und damit 1,4 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,3 Prozent auf 46,27 Dollar. Am Donnerstag hatten sich die 23 in der OPEC+ verbündeten Länder auf eine Förderstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...