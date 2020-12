(shareribs.com) London 04.12.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag fester, nachdem die OPEC+ Staaten sich in ihren jüngsten Verhandlungen einigen konnten. Die Ölproduzenten erwarten eine höhere Nachfrage. Die OPEC+ Staaten konnten sich am Donnerstag auf eine Anpassung der Fördermengen einigen, die größere Verwerfungen am Ölmarkt verhindern soll. OPEC und Russland haben vereinbart, die Förderkürzungen, ...

