Diese Woche war es an Spannung bei der FuelCell-Energy-Aktie kaum auszuhalten. Noch am Montag hat es danach ausgesehen, dass das 52-Wochen-Hoch geknackt wird. Der Brennstoffzellenhersteller hat jedoch am Dienstag eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, worauf das Papier massiv unter Druck geraten ist.Dank des anhaltenden Wasserstoff-Hypes in den USA, der durch die Hoffnung auf milliardenschwere Förderungen unter Joe Biden angefeuert wird, ging es für die FuelCell-Aktie seit Mitte November steil nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...