Chinas Automobilsektor erholt sich weiter. Wie der Verband der chinesischen Automobilhersteller (CAAM) meldete, stiegen die Verkäufe im November im wichtigsten Automarkt der Welt auf 2,73 Millionen Einheiten. Ein Plus von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat und 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.BYD setzte im November insgesamt 53.943 Fahrzeuge ab. Ein Plus von knackigen 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfielen 26.690 Einheiten auf Elektro-und Hybridmodelle, was einem Anstieg ...

