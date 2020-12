BMW hat eine neue App-Generation vorgestellt. Die "My BMW"-App ersetzt die "Connected"-App und soll vor allem einen erweiterten Funktionsumfang für elektrifizierte Fahrzeuge bieten. Die neue App ist laut der Mitteilung des Herstellers in 30 europäischen Märkten, China und Korea verfügbar. Den dortigen Kunden soll die "My BMW"-App unter anderem eine verbesserte Übersicht über die elektrische Reichweite, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...