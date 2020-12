Die Aktie des Lübecker 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions AG (ISIN: DE000A111338; WKN: A11133) erlebte seit ihrem Börsengang im Mai 2014 extrem wechselvolle Zeiten. Zog das Papier bis Januar 2018 zeitweise auf knapp 50 Euro an, so verlor der Titel innerhalb von etwas mehr zwei Jahren in der Spitze mehr als 90 % an Wert und markierte in diesem Jahr bei 4,89 Euro seinen Tiefpunkt. Seitdem befindet sich der Anteilschein allerdings in einem steilen Aufwärtstrend, der bis dato unverändert intakt ist. Nach robusten Neunmonatszahlen bestehen sehr gute Chancen, dass sich die Rallye fortsetzt, da der additive 3D-Metall-Druck auch für den Kapitalmarkt ein absolutes Zukunftsthema bleiben dürfte.Die Hanseaten setzen im Gegensatz zu anderen Playern nicht auf Plastik, sondern auf Metall beim 3D-Druck. Mittels eines Spezialpulvers, welches erhitzt wird, produzieren die Maschinen robuste Gegenstände. In bestimmten Anwendungsbereichen bietet der Metall-3D-Druck wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Produktionsmethoden. Da dieses Herstellungsverfahren aber immer noch relativ teuer ist, dürfte die Technologie erst in den kommenden Jahren ihren Durchbruch finden.

