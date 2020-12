Märkte um 12: Wann platzt endlich der Knoten beim DAX? - HeidelbergCement-Aktie vor neuen Kaufsignalen

Der DAX pendelt am Freitagmittag seitwärts und hält sich damit über der 13.200er-Marke. Der starke Euro stellt hier aktuell einen Bremsklotz dar. Anleger befürchten negative Auswirkungen für die deutsche Exportwirtschaft.

Positive Vorgaben kommen dagegen wieder einmal aus den USA. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 haben am Donnerstag wieder einmal neue Allzeithochs markiert. Der Dow Jones könnte heute nachziehen. Damit bestehen gute Chancen, dass es für den DAX in Kürze weiter nach oben geht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.245 MDAX +0,4% 29.414 TecDAX +0,5% 3.099 SDAX +0,5% 13.911 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.527

Am Freitagmittag gab es im DAX 15 Gewinner und 15 Verlierer. Am stärksten gewann zeitweise die HeidelbergCement-Aktie (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), die zeitweise um rund zwei Prozent zulegte. Ein Ausbruch über das November-Top bei 61,62 Euro liegt damit jetzt in der Luft, was ein neues Kaufsignal bedeuten würde.

