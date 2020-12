Der aktuell vergleichsweise ruhige Handel an den Aktienmärkten sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im weiteren Tagesverlauf noch einmal spannend wird. In den USA steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für November an und mit Blick auf dessen Relevanz sollten Kursausschläge nicht überraschen. Ob den Aktienmärkten ein ruhiger oder sogar positiver Wochenausklang gelingen wird, dürfte wohl maßgeblich von der Qualität des US-Arbeitsmarktberichtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...