Die Aktien des Automobilkonzerns Volkswagen Vz. bewegen sich seit Mitte Juli in einem steigenden Trendkanal. Aktuell könnten die Papiere aber vor einem Richtungswechsel stehen. Darauf deutet der Kursverlauf der Aktien am 10er-EMA hin.AnalyseDie Aktien von Volkswagen sind in den Vortagen wie erwartet direkt am 200er-EMA im Bereich von 142,00 Euro nach oben abgeprallt. Dem Aufwärtstrend folgend hätten die Papiere allerdings den 10er-EMA im Be-reich von 147,00 Euro klar überschreiten ...

