Baltimore (www.fondscheck.de) - Eine neue amerikanischen Führung, Veränderungen in der politischen Agenda Großbritanniens und ein schleppende politische Wille in der EU lassen die USA und Großbritannien zu starken Anwärtern werden, die globale grüne Agenda zur Festlegung von Standards anzuführen, so Robert-Jan van der Mark, Co-Manager des Aegon Global Diversified Growth Fund (ISIN IE00BYYP9672/ WKN A2DX1S) bei Aegon Asset Management. ...

