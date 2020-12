Ford Otosan, ein Joint Venture von Ford und der türkischen Koc Holding, errichtet an seinem Stammsitz in der industriell geprägten türkischen Provinz Kocaeli eine Batteriemontagefabrik als Ergänzung zu seiner E-Fahrzeug-Fertigung vor Ort. Die Anlage soll bis 2022 fertiggestellt werden. Ford Otosan fertigt in der Türkei den Ford Transit Custom PHEV. Laut Geschäftsführer Haydar Yenigün habe nun auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...