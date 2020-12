Mainz (ots) - Der Online-Gigant Amazon hat von der Coronapandemie enorm profitiert - im Gegensatz zum Einzelhandel, wo sich die Situation bei mehr als drei Viertel der Geschäfte verschlechtert hat. Beschleunigt Corona eine Entwicklung hin zum Online-Shopping, die sich schon vorher abzeichnete? Die "ZDFzeit"-Doku "Amazon gegen Einzelhandel: Billiger, bequemer - besser?" geht am Dienstag, 8. Dezember 2020, 20.15 Uhr im ZDF, unter anderem der Frage nach, auf wessen Kosten die günstigen Preise bei Amazon gehen. Wie es dort und bei anderen Online-Shops um die Produktbewertungen bestellt ist, das nimmt eine Woche später, am Dienstag, 15. Dezember 2020, 21.00 Uhr, im ZDF, die "Frontal 21"-Dokumentation "Fake mit 5 Sternen - Gekaufte Bewertungen bei Amazon, Google & Co". in den Blick. Die Online-Bescherung und den vorweihnachtlichen Ausnahmezustand bei Amazon, Kurierdiensten und dergleichen beleuchtet dann am Sonntag, 20. Dezember 2020, 17.55 Uhr, die "ZDF.reportage: Das Christkind kommt per Post".Viele Konsumenten beklagen den Niedergang der Innenstädte und lassen sich zugleich immer mehr Einkäufe in Paketen nach Hause schicken. Warum kaufen die Deutschen immer öfter online bei Amazon und Co.? Dass der Preis offensichtlich eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielt, ergaben auch die Recherchen für die "ZDFzeit"-Doku "Amazon gegen Einzelhandel". Die Beobachtung der Preise über einen längeren Zeitraum zeigt allerdings, dass bei Amazon die Preise oft und teilweise erheblich schwanken. Die "ZDFzeit"-Doku von Sören Folkens, die ab Dienstag, 8. Dezember 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, prüft zudem, ob Online-Shopping wirklich so bequem ist, wie es sich anhört. Ist es im Vergleich zum Stadtbummel tatsächlich so viel zeitsparender? Wie lange dauert der Online-Einkauf, wenn neben der Anprobe daheim, der Aufwand für die Retouren der Kleidungsstücke, die nicht passen, mit eingerechnet wird? Und wie ist es um die Nachhaltigkeit bestellt - werden CO2-Emissionen der Transportwege bei den Retouren der Lieferungen berücksichtigt?In der "Frontal 21"-Dokumentation "Fake mit 5 Sternen" rückt in den Blick, wie Bewertungen bei Amazon, Google und Co. systematisch gefälscht werden. Dubiose Firmen verdienen mit gefakten Fünf-Sterne-Bewertungen Millionen. Ihre Kunden: Ärzte, Rechtsanwälte, Geschäftsleute. "Frontal 21" spürt die Hintermänner dieses Fake-Systems auf und konfrontiert die Käufer gefälschter Rezensionen mit den Recherche-Ergebnissen.Im Corona-Jahr 2020 gehen viele vom Sofa aus auf vorweihnachtliche Geschenkejagd - Bescherung frei Haus. Shoppen und Schenken auf Distanz sorgen für einen Ausnahmezustand bei Post, Amazon und Co. Die "ZDF.reportage: Das Christkind kommt per Post" begibt sich mitten in den Weihnachtsrummel zu den Logistikern des Versandhandels und begleitet die Menschen, die dafür sorgen, dass die Online-Bestellungen auch ankommen. Der Film von Barbara Radl und Christoph Warneck steht ab Freitag, 18. Dezember 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Dort findet sich bereits jetzt die "plan b"-Dokumentation "Nachhaltig ins Haus - Ideen für einen besseren Online-Handel": https://kurz.zdf.de/I6BA/Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit und unter https://presseportal.zdf.de/presse/frontal21dokuPressemappen:"ZDFzeit: Amazon gegen Einzelhandel": https://kurz.zdf.de/J0S1/"Frontal 21: Fake mit 5 Sternen": https://kurz.zdf.de/1X5/ZDFmediathek:"ZDFzeit: Amazon gegen Einzelhandel": https://kurz.zdf.de/AiL/"ZDF.reportage: Das Christkind kommt per Post": https://kurz.zdf.de/anSP/"ZDFzeit": https://zeit.zdf.de"Frontal 21": https://www.zdf.de/politik/frontal-21 https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4782351