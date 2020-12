Nach mehr als 4 Jahren als Chairman von Froneri hat Luis Cantarell den Wunsch geäußert, sein Amt Ende Dezember 2020 niederzulegen.

Luis Cantarells strategische Vision, sein fundiertes Wissen über das Speiseeisgeschäft sowie sein motivierender und inspirierender Führungsstil waren ausschlaggebend für die Gründung und den anschließenden Erfolg von Froneri, ein im September 2016 von Nestlé und PAI Partners gegründetes Joint Venture. Unter seiner Führung hat Froneri ein schnelles Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und kontinuierlich Marktanteile hinzugewonnen. Mit einer Präsenz in 23 Ländern, einem Portfolio bekannter Marken und einem außergewöhnlichen Managementteam ist Froneri für das Erreichen einer weltweiten Marktführerschaft im Speiseeisgeschäft inzwischen gut aufgestellt.

Als Ersatz für Luis Cantarell gibt Froneri die Berufung von Patrice Bula bekannt, derzeit Generaldirektor von Nestlé und Supervisory-Board-Mitglied bei Froneri seit der Gründung des Unternehmens. In seiner mehr als 40-jährigen erfolgreichen Laufbahn bei Nestlé SA, davon die letzten 10 Jahre als Generaldirektor mit Verantwortung für strategische Geschäftseinheiten, Marketing und Verkauf und Nespresso, verfügt Patrice Bula über die entsprechende Erfahrung und Führungskraft für diese Position.

Ibrahim Najafi, CEO von Froneri, kommentierte: "Meine große Bewunderung und Achtung gelten Luis mit seiner strategischen Vision und unermüdlichen Führung, welche die Gründung von Froneri entscheidend vorangetrieben haben. Ohne ihn wären wir heute nicht hier. Ich wünsche Luis alles Gute für seinen Ruhestand und freue mich, im Hinblick auf künftige Möglichkeiten noch enger mit Patrice zusammenzuarbeiten."

Mark Schneider, Vorstandsvorsitzender von Nestlé, sagte: "Ich möchte Luis für seine hervorragende Arbeit als Chairman von Froneri danken, denn er hat dieses neue Unternehmen zu seinem heutigen großen Erfolg verholfen. Wir sind sehr glücklich, dass Patrice Bula die Nachfolge von Luis angenommen hat. Er hat das perfekte Profil für diese Tätigkeit und ich bin sicher, dass Froneri unter seiner Führung den erfolgreichen Weg fortsetzen wird."

Frédéric Stévenin, Managing Partner bei PAI Partners, kommentierte: "Die Führung von Luis war entscheidend für die Gründung und den Erfolg von Froneri. Die Geschäftsergebnisse sprechen für sich und Luis kann sehr stolz auf diese Leistung sein. Patrice ist seit der Gründung von Froneri als Director im Board tätig und kennt das Unternehmen gut. Wir sind zuversichtlich, dass er die richtige Person zur Leitung des Boards ist."

Der Wechsel erfolgt zum 1. Januar 2021.

Über Froneri

Froneri ist ein schnell wachsendes internationales Unternehmen mit der Vision, das beste Eiscremeunternehmen der Welt zu werden.

Dafür nimmt es jede Herausforderung an und arbeitet mit viel Leidenschaft, um den Markt mit einem Fokus auf Eiscreme aufzubauen und für Einzelhändler sowie Verbraucher einen Wert zu schaffen. Als Joint Venture im Jahr 2016 gegründet, ist es der zweitgrößte Hersteller von Eiscreme in der Welt, der zweitgrößte in Europa und die Nummer Eins unter den Private-Label-Produzenten weltweit. Das Unternehmen ist in über 23 Ländern vertreten, generiert Umsätze in Höhe von 2,7 Mrd. (2019) und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter weltweit.

www.froneri.com

