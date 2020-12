München (ots) - Die DFB-Pokal Saison 2020/21 geht in die zweite Runde - und Das Erste zeigt gleich zwei Begegnungen live. Am 23. Dezember reist der SC Freiburg zum baden-württembergischen Prestige-Duell nach Stuttgart, sicher mit der Hoffnung im Gepäck, den Auswärtssieg beim VfB vom ersten Bundesliga-Spieltag dieser Saison zu wiederholen. Das Erste zeigt live am Mittwoch, 23. Dezember 2020, ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften aus dem Südwesten. Moderator der Live-Übertragung im Ersten ist Matthias Opdenhövel, an seiner Seite ist ARD-Experte Thomas Broich. Florian Naß kommentiert die Partie.Das zweite Livespiel im Ersten bestreiten Holstein Kiel und der FC Bayern München. Auf Wunsch des Meisters aus München wurde die Begegnung auf Januar 2021 verlegt. Das Team von Trainer Hansi Flick geht zwar als klarer Favorit in das Duell, doch auch die Störche aus Kiel werden alles versuchen, dass ihnen eine Überraschung gelingt. Das Erste überträgt live am Mittwoch, 13. Januar 2021, ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Alexander Bommes moderiert die Sendung gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter des Spiels ist Gerd Gottlob.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Mit den beiden Livespielen in der 2. Runde des Pokals haben wir im Ersten eine tolle sportliche Mischung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden. Kurz vor Weihnachten das badisch-schwäbische Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg und im Januar dann ein klassisches Pokal-Duell - Klein gegen Groß, Nord gegen Süd, Meister gegen Zweitligist. Wir alle wissen, dass Holstein Kiel zu Hause keine leichte Aufgabe für den FC Bayern ist - und Sensationen sind im Pokal immer möglich!"Die Sendeplanung im Ersten:Dienstag, 22. Dezember 2020, 22:00-23:30 UhrSportschauDFB-Pokal, 2. HauptrundeModeration: Alexander BommesZusammenfassung der Spiele:SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04TSG 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth1. FC Köln - VfL OsnabrückFC Augsburg - RB LeipzigEintracht Braunschweig - Borussia DortmundSV Elversberg - Borussia MönchengladbachDynamo Dresden - SV Darmstadt 981. FC Union Berlin - SC Paderborn 07Mittwoch, 23. Dezember 2020,19:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Matthias Opdenhövel20:15-23:30 UhrSportschauDFB-PokalVfB Stuttgart - SC Freiburg2. HauptrundeModeration: Matthias Opdenhövel, Reporter: Florian Naß, Experte: Thomas BroichÜbertragung aus StuttgartZusammenfassung der Spiele:Rot-Weiss Essen - Fortuna DüsseldorfVfL Wolfsburg - SV Sandhausen1. FSV Mainz 05 - VfL BochumSV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn RegensburgHannover 96 - Werder BremenMittwoch, 13. Januar 2021, 19:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Alexander Bommes20:15-23:00 UhrSportschauDFB-PokalHolstein Kiel - FC Bayern München2. HauptrundeModeration: Alexander Bommes, Reporter: Gerd Gottlob, Experte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Kielca. 22:45 UhrZusammenfassung des Spiels: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht FrankfurtPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4782514