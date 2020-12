Änderungen in der Führungsriege der Generali Deutschland AG: Benedikt Kalteier wird als neuer Chief Business Officer Digital in den Vorstand berufen und übernimmt auch die Verantwortung für die CosmosDirekt und die Dialog Versicherung. Der 36-Jährige folgt in dieser Position auf Dr. David Stachon. Der Chief Business Officer Digital und CEO der CosmosDirekt und der Dialog scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...