Zum Wochenende zeigt sich der DAX nahezu unverändert bei rund 13.250 Punkten. Die Anleger scheinen vor den wichtigen Konjunkturdaten aus den USA, die am frühen Nachmittag erwartet werden, zunächst abzuwarten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN: A2PSR2) Meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute die BioNTech-Aktie. Nachdem das Papier am Montag sein zwischenzeitliches Allzeithoch erreicht hatte, nahmen Anleger über die Woche hinweg Gewinne mit. So ...

