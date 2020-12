Was für ein Jahr - dieser Ausspruch trifft nicht nur auf die Finanzmärkte allgemein oder auf Gold im Speziellen zu, sondern ganz besonders auf Silber: Das weiße Metall hat in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt hingelegt und ein Comeback gezeigt, welches viele Kritiker überrascht hat. Der "kleine Bruder" des Goldes hat gezeigt, was er in Krisenzeiten zu leisten imstande ist, und seinem Ruf als Krisenschutz alle Ehre gemacht - dies bekräftigt auch das "Silver Institute", ein Zusammenschluss von Unternehmen ...

