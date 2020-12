DGAP-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Personalie

TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Veränderung im Aufsichtsrat



04.12.2020 / 14:51

Berlin, 4. Dezember 2020 Veränderung im Aufsichtsrat



Herr Karsten Haesen hat heute mit Wirkung zum 01.01.2021 sein Aufsichtsratsmandat in der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank niedergelegt und wird ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2021 als Generalbevollmächtigter in den operativen Geschäftsbetrieb der Tradegate AG eingebunden. Seine Vorstandsmandate im Konzernverbund der Berliner Effektengesellschaft wird Herr Haesen auch ab dem 01.01.2021 wahrnehmen. Eine Nachwahl auf die in der Satzung vorgesehene Personenzahl von sechs im Aufsichtsrat der Tradegate AG wird auf der Jahreshauptversammlung des Jahres 2021 erfolgen. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

E-Mail: chughes@tradegate.de

