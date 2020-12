Die Konsolidierung bei JinkoSolar hält weiter an. Auch gute Nachrichten zum operativen Geschäft des Solarmodulherstellers konnten der Aktie in dieser Woche keine neuen Impulse verleihen. Doch bereits in der kommenden Woche könnte der lang ersehnte Befreiungsschlag gelingen.Am kommenden Montag, 7. Dezember, wird JinkoSolar nun tatsächlich die Quartalszahlen vorlegen. Frühere Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass dies bereits im November der Fall wäre, hatten sich nicht bewahrheitet. Nun ...

