Wien (www.fondscheck.de) - 15 Jahre lang hat Stefan Kloss für Allianz Global Investors gearbeitet, so die Experten von "FONDS professionell".Seit 2011 habe er als Fondsmanager die Geschicke des milliardenschweren Flaggschiffs Kapital Plus (ISIN DE0008476250/ WKN 847625) gelenkt, außerdem sei er verantwortlich für den volumenmäßig kleineren Bruderfonds Allianz Capital Plus (ISIN LU1254136416/ WKN A14VS1) gewesen. Nun habe der Erfolgsmanager seinen Hut genommen. ...

