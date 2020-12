Singapur (ots/PRNewswire) - Da jedes fünfte Kind weltweit während der Weihnachtszeit voraussichtlich hungern wird, setzt Dole seine Aktivitäten zu "The Dole Promise" mit einer Ikone der Kindheit fort: TeddybärenEs wird geschätzt, dass diese Weihnachten weltweit eines von fünf Kindern hungern wird - eine erschreckende Statistik, die durch die Auswirkungen der Pandemie noch gravierender wird. Vor dem Hintergrund dieser harten Realität kündigte Dole Packaged Foods heute die Kampagne UnstuffedBears an, ein Versuch, das Bewusstsein für die wachsende Hungerlücke zu schärfen, Spenden zu sammeln und nahrhafte Lebensmittel zu spenden, die in dieser Saison den Bedürftigen helfen.. Dies ist eine Schlüsselaktion im Rahmen des "The Dole Promise" der Marke, bis 2025 einer Milliarde Menschen Zugang zu nachhaltiger Ernährung zu verschaffen."Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms könnten die Auswirkungen von COVID-19 die Zahl der Menschen, die an akutem Hunger leiden, verdoppeln. Diese sich verschärfende Krise der Ernährungsunsicherheit betrifft akut Kinder rund um den Globus und in unseren eigenen Hinterhöfen", sagte Pier Luigi Sigismondi, Worldwide President, Dole Packaged Foods. "Im Mittelpunkt dieser Kampagne steht die Umsetzung unseres Versprechens, den Bedürftigen Lebensmittel und Unterstützung zu bringen und das Bewusstsein für diese wachsende Krise zu schärfen. Und dies ist nur einer von vielen Schritten, die wir unternehmen, um einen Wandel zum Besseren herbeizuführen."Die Kampagne erwacht durch die eindrucksvolle Bildsprache einer universellen Ikone der Kindheit zum Leben: dem Teddybär, und wird die Verbraucher über Online-Videos, Displays und soziales Material während der gesamten Ferienzeit erreichen. Je nach Marktlage können diejenigen, die helfen möchten, den Bären ausstopfen, entweder durch eine Spende auf DoleUnstuffedBears.com oder durch den Kauf von Dole auf einigen eComm-Kanälen, wobei die Gewinne aus diesen Käufen wohltätigen Organisationen für Ernährungssicherheit zugute kommen.Fünf Bären werden in der Kampagne gezeigt, wobei vier Bären mit einer Fülle von leckerem Essen und den prallen Bäuchen, die wir lieben gelernt haben, abgebildet sind. Ein Bär erscheint jedoch zerfleddert und allein mit einem "ungefüllten" Bauch auf der Treppe, um zu zeigen, welche Auswirkungen der Hunger auf die Gesundheit und den Lebensunterhalt eines Kindes haben kann. Doch mit der Unterstützung der Kampagne und der Partnerschaft von Dole mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen rund um den Globus können die Verbraucher dazu beitragen, diese UnstuffedBears - und damit wiederum bedürftige Kinder - zu ernähren, damit sie in dieser Urlaubszeit einen bedeutenden Beitrag leisten können.Die UnstuffedBears-Kampagne - die heute in Europa und den USA begann und nächste Woche auch in Asien - ist eine von vielen Aktionen, die die Marke zur Unterstützung des "The Dole Promise" geplant hat, das im Juli dieses Jahres eingeführt wurde und darauf abzielt, den Menschen und dem Planeten in gegenseitiger Abhängigkeit Wohlstand zu bringen.Informationen zum The Dole PromiseIm Juni 2020 verkündete Dole The Dole Promise, mit seinen drei Säulen rund um Ernährung, Nachhaltigkeit und die Schaffung gemeinsamer Werte.Besser für die Menschheit: Zugang zu nachhaltiger Ernährung für 1 Milliarde Menschen bis 2025, mit dem Ziel, dass bis 2025 in allen Dole-Produkten kein verarbeiteter Zucker mehr enthalten ist.Besser für den Planeten: Null Obstverluste von den Dole-Farmen auf die Märkte bis 2025, keine Kunststoffverpackungen auf fossiler Basis bis 2025. Netto-Null-Kohlenstoffemissionen im Dole-Betrieb bis 2030.Besser für alle Interessenvertreter: Dole wird sich weiterhin positiv auf alle Landwirte, Gemeinden und Menschen auswirken, die für Dole arbeiten - durch sein Engagement für Chancengleichheit, existenzsichernde Löhne und ein immer höheres Maß an Sicherheit, Ernährung und Wohlbefinden. Das Unternehmen ist auch bestrebt, die Menschenrechte innerhalb der direkten Betriebe und Lieferketten durch den Aufbau einer Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. Das Unternehmen strebt auch eine 50 %ige Steigerung des Unternehmenswertes bis 2025 an.Um alle Einzelheiten von "The Dole Promise" zu erfahren, besuchen Sie sunshineforall.com und downloaden Sie "The Dole Promise" . Hier.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344914/Dole_Global.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpgPressekontakt:Melissa Viguemvigue@peppercomm.comOriginal-Content von: Dole Packaged Foods, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147659/4782586