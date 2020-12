Europas Anleger haben sich angesichts eines abgeschwächten Stellenaufbaus in den USA und anhaltend hoher Corona-Neuinfektionen zum Wochenschluss zurückgehalten. Der Dax trat am Freitagnachmittag mit 13.248 Punkten aufg der Stelle, der EuroStoxx50 lag 0,2 Prozent höher bei 3524 Punkten. An der Wall Street kamen die Indizes vorbörslich ebenfalls...

