Die Aktien von Bayer befinden sich seit dem Verlaufstief per Ende Oktober bei 40,00 Euro in einem neuen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen innerhalb dieses Aufwärtstrend liefen bisher im Bereich des 10er-EMA aus. Aktuell sind die Titel wieder am 10er-EMA angekommen. Es könnte sich eine Long-Chance bieten.AnalyseSolange die Aktien von Bayer nicht deutlich unter den 10er-EMA bei aktuell 48,10 Euro abtauchen, ist im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein bullishes Signal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...