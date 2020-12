DJ Rettungspaket für Start-ups wird bis Juni verlängert

BERLIN (Dow Jones)--Das 2 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für Start-ups und kleine Mittelständler wird um ein halbes Jahr verlängert. Damit sollen junge Unternehmen nun bis zum 30. Juni 2021 weiterhin Zusagen für Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Finanzierungen erhalten können, teilten das Finanz- und Wirtschaftsministerium mit. Mit der Umsetzung ist die KfW-Förderbank beauftragt.

Das Maßnahmenpaket war Mitte Mai aufgesetzt worden, um die Folgen der Corona-Pandemie für Gründer abzumildern. Nach Regierungsangaben sind in der ersten Säule bereits Anträge von Wagniskapital-Fondsmanagern in Höhe von rund 860 Millionen Euro bewilligt worden. Die Fonds wollen damit rund 350 Startups finanzieren. In einer zweiten Säule hat die KfW Globaldarlehensverträge in einem Gesamtvolumen von rund 556 Millionen Euro mit Landesförderinstitutionen beschlossen, wovon 14 Länder profitieren. Verträge mit den Förderinstituten in Hessen und im Saarland sollen in Kürze ebenfalls abgeschlossen werden.

