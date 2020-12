Der Autobauer Geely hat im September durch eine Zweitnotierung am Shanghai STAR Market rund drei Milliarden Dollar eingesammelt. Zudem läuft es auf dem heimischen Automobilmarkt wieder besser: Im November stiegen die Autoverkäufe in China weiter an. Geely bläst derweil mit einem neuen Modell zum Angriff. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Automobilmarkt im vergangenen Monat 2,73 Millionen Neuwagen verkauft. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 11,1 Prozent. Im Vergleich ...

