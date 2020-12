Auch der Interessenverband für Anleger (IVA) hat am Freitag auf das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und die Mitangeklagten in der Causa Buwog reagiert. "Es zeigt deutlich, dass für solche Machenschaften in Österreich kein Platz ist und die Justiz sich gewissenhaft beweist", teilte der geschäftsführende IVA-Vorstand Florian Beckermann mit. "Aufgrund der langen ...

