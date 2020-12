ROUNDUP 2/Deutsche Industrie: Auftragseingang über Vorkrisenniveau

WIESBADEN - Die Erholung der deutschen Industrie von dem schweren Corona-Einbruch schreitet voran. Im Oktober überschritt der Auftragseingang erstmals das Niveau vor der Krise, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit baut sich ein Gegengewicht zum Dienstleistungssektor auf, der stark unter den neuen Corona-Beschränkungen leidet und die Gesamtwirtschaft belastet.

WASHINGTON - Trotz steigender Corona-Zahlen und neuer Kontaktbeschränkungen in weiten Teilen des Landes ist die US-Arbeitslosenquote im November erneut gesunken. Die Quote fiel von 6,9 Prozent im Vormonat auf 6,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Allerdings fiel der Jobaufbau den Angaben des Ministeriums zufolge mit 245 000 neuen Stellen viel geringer aus als erwartet.

WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Die Betriebe erhielten 1,0 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent gerechnet.

LONDON - Nachdem die ersten Impfdosen in Großbritannien eingetroffen sind, will der britische Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) an diesem Dienstag mit dem Impfen beginnen. Das sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson am Freitag im BBC-Fernsehen. Premierminister Boris Johnson sprach von der größten Massenimpfung in der Geschichte Großbritanniens.

DRESDEN - In der Corona-Pandemie sieht sich einer Umfrage des ifo-Instituts zufolge etwa jedes fünfte Unternehmen in Ostdeutschland in seiner Existenz bedroht. Damit liege der Anteil höher als in Deutschland insgesamt, sagte Joachim Ragnitz von der ifo-Niederlassung in Dresden am Freitag. Im bundesweiten Schnitt gaben demnach rund 15 Prozent der befragten Unternehmen an, Existenzsorgen zu haben. "Die Gefahr einer Pleitewelle im Osten ist noch längst nicht gebannt", sagte Ragnitz.

WASHINGTON - Die USA haben im Oktober ein höheres Defizit im Außenhandel ausgewiesen. Das Defizit sei von 62,1 Milliarden US-Dollar im Vormonat auf 63,1 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas höheren Defizit gerechnet.

LONDON/BRÜSSEL - In der Schlussphase der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt haben beide Seiten den Druck erhöht. Die Verhandlungen wurden am Freitag in London fortgesetzt, nachdem am Donnerstag bis spät in die Nacht getagt worden war. Sollte trotz der intensiven Bemühungen nicht rechtzeitig eine Einigung gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und hohe Handelshürden zwischen Großbritannien und dem Kontinent.

FRANKFURT - Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) sind laut Insidern offen für eine Verlängerung der Corona-Anleihekäufe um ein Jahr. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Notenbankvertreter. Die Notenbank würde dann ihr Pandemie-Kaufprogramm PEPP bis Mitte 2022 fortsetzen. "Mehrere Mitglieder", auch solche, die eigentlich für eine Verlängerung um sechs Monate sind, seien bereit, einer Verlängerung um zwölf Monaten zuzustimmen. PEPP hat derzeit ein Volumen von 1,35 Billionen Euro und eine Laufzeit bis Mitte 2021.

LONDON - Der britische Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) will nach dem Eintreffen der ersten Impfdosen im Land am kommenden Dienstag mit dem Impfen beginnen. Das sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson am Freitag im BBC-Fernsehen. Premierminister Boris Johnson sprach von der größten Massenimpfung in der Geschichte Großbritanniens.

BRÜSSEL - Selbst bei einem Durchbruch bei den Verhandlungen mit Großbritannien könnten die 27 EU-Staaten einen Handelspakt noch mit einem Veto stoppen. Darauf hat EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag hingewiesen. "Die Mitgliedstaaten werden entscheiden müssen, ebenso wie die britische Seite", sagte Michel in Brüssel. "Die Mitgliedstaaten müssen ja oder nein sagen, und wenn eine Seite des Tischs nein sagt, dann haben wir einen No Deal."

WASHINGTON - Der US-Kongress will den vom amtierenden Präsidenten Donald Trump geplanten massiven Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern im Kongress am Donnerstag (Ortszeit) einigten. Dort heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in der Bundesrepublik stationierten US-Soldaten die Grenze von 34 500 unterschreiten.

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

