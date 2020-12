Design-Trip zum VitraHaus

Für Designbegeisterte gibt es gute Nachrichten: Das VitraHaus in Weil am Rhein hat seit dem 1. Dezember wieder seine Pforten für Besucher geöffnet. Ebenfalls kann der Vitra Flagshipstore wieder besucht werden und das VitraHaus Café bietet ein winterliches Take-Away Angebot im Airstream-Kiosk vor dem VitraHaus an. Nicht geöffnet bleiben weiterhin das Vitra Design Museum, das Schaudepot und das Depot Deli. Trotzdem lohnt sich der Besuch im südbadischen Städtchen Weil am Rhein, denn der erste Stock des VitraHauses hat sich in ein stimmungsvolles Winter Village verwandelt und hier kann sicherlich das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gefunden werden.

Showroom auf vier Etagen

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist der Flagshipstore von Vitra und das Zuhause der Vitra Home Collection. Hier erlebt der Besucher anhand von Möbelarrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen die großen Klassiker von Vitra und die neusten Entwürfe zeitgenössischer Designer. Man kann sich für die Einrichtung inspirieren lassen, seinen Designgeschmack erkunden und die Möbel und Objekte vor Ort ausprobieren und kaufen. Der Showroom ist auf vier Stockwerke verteilt und verspricht einen tollen Ausblick. Im Erdgeschoss des VitraHauses befindet sich der Shop, das Lounge Chair Atelier und das Café.

