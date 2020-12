Rekord-Monatsrendite, neues Allzeithoch beim Fondspreis und alle deutschen Auswahlindizes im November geschlagen - Fondsbesitzer, was willst du mehr? Pünktlich am letzten Handelstag übertraf der DWS Concept Platow Fonds sein bisheriges Rekordhoch aus dem Februar. Da er den Monat mit einem Vorsprung auf SDAX und DAX abschloss, weitete sich die langfristige Outperformance über diese beiden Indizes aus.Erklärbar wird die außerordentliche Wertentwicklung durch einen Blick ins Portfolio. Die meisten Portfoliotitel legten prozentual zweistellig zu, drei Positionen (Lang & Schwarz, Allgeier und 2G Energy) gewannen sogar die Hälfte und mehr an Wert. Lediglich drei Aktien schlossen im Minus, wobei einzig bei Dräger die Nulllinie nicht unmittelbar in Reichweite war. Elf Aktien erreichten neue Allzeithochs, darunter unsere Kernpositionen (siehe Tabelle) Bechtle, Allgeier, Verbio und Gerresheimer. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Vormonat an den Aktienmärkten und im DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) ungewöhnlich ...

