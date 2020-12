- Mark, du bist EVP von Gen III Oil Corp. Ihr seid aber keine richtige Ölfirma. Was macht ihr genau? - Wird das alte Motoröl in der Regel nicht recycelt? - Auf welchem Weg wird das Motoröl recycelt? - Die Technologie ist patentiert? Wenn ja, ist sie weltweit patentiert oder nur für eine Region? - Wenn wir von Super-Major sprechen, sprechen wir hier von Firmen wie BP, Total, Shell usw.? - Wie schaut das Businessmodell aus? Wollt ihr eigene Anlagen betreiben oder mit Partnern? - Aber die Finanzierung erfolgt auf Projektebene und nicht auf Unternehmensebene? Somit sollte es keine Verwässerung der börsennotierten Firma geben? - Was können wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten vom Unternehmen erwarten? - Wenn wir ein Projekt ansehen, welchen Anteil bekommt ihr davon und was liefert ihr dafür: eine Lizenz, Maschinen, ...? - Wie lange dauert es nach der Finanzierung die Produktion hochzuziehen? - Ihr hattet eine sehr gute Aktienperformance seit September. Was waren die Gründe dafür? - Wie schaut die Aktionärsstruktur aus? Wer sind die größten Gruppen? Wie viele Aktien hat das Management? - Auf welche 3 oder 5 Nachrichten soll der Aktionär in den nächsten Monaten achten? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Kurs auf Ihr Joachim Brunner