NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Munich Re vor einer Investorenveranstaltung von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Kamran Hossain lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Schwung beim bereinigten Gewinn derzeit höher sei als von ihm gedacht. Er passte seine Erwartungen für die Schaden-Kosten-Quote im Jahr 2022 an./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 10:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2020 / 10:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

