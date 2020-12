von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Eine Gruppe von fünf Unternehmen aus den Schwellenländern hat nach Einschätzung des Schweizer Assetmanagers GAM Investments das Potenzial, die Aktienmärkte der Emerging Markets so stark zu prägen wie es die FAANG-Aktien in den USA geschafft haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...