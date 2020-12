DJ Premier Inn kooperiert mit der Timon Gruppe und übernimmt zwei Hotelprojekte in Karlsruhe und Ludwigshafen - Eröffnung beider Hotels ist im Jahr 2023 geplant - Langfristige Pachtverträge und gute Lagen

Frankfurt am Main/Karlsruhe/Ludwigshafen (pts038/04.12.2020/17:35) - Zum 1. Dezember 2020 hat Premier Inn 13 Hotels von der Centro Hotel Group übernommen. Mit im Portfolio sind dabei zwei Großprojekte der Ettlinger Timon Gruppe, die am 23. Oktober 2020 zwei langfristige Pachtverträge für ihre Hotelprojekte "Am Wasserturm" in Karlsruhe sowie im "Metropol" Ludwigshafen mit Premier Inn Deutschland abgeschlossen hat.

Das Projekt "Am Wasserturm" liegt im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs Süd und beinhaltet neben dem Hotel zirka 5.800 Quadratmeter Bürofläche. Die Eröffnung des sich im Bau befindlichen Gebäudes wird Mitte 2023 erwartet. Die Laufzeit des Pachtvertrages beträgt 20 Jahre.

Das Projekt "Metropol" liegt zentral am Berliner Platz in Ludwigshafen. Neben dem Hotel und zirka 7.500 m² Bürofläche entsteht ein Gesundheitszentrum mit weiteren 5.300 Quadratmeter Mietfläche sowie zirka 1.500 Quadratmeter Fläche für Einzelhandel und Gastronomie. Auf Basis der inzwischen erteilten Baugenehmigung wird der Baustart zu Beginn des kommenden Jahres vorbereitet, die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2023 vorgesehen. Mit Premier Inn wurde ein Pachtvertrag über 25 Jahre geschlossen.

Tom Goldscheider, Senior Acquisitions Manager, bei Premier Inn, freut sich sehr über die beiden Projekte: "Die Projekte der Timon Gruppe ergänzen unser Portfolio perfekt. Die außerordentlich guten Lagen im attraktiven Karlsruhe und dem wirtschaflich starken Ludwigshafen sind genau das, was wir als Akquisiteure suchen. Ein echter Gewinn!"

Über die Timon Gruppe Seit fast 50 Jahren entwickelt und realisiert die Timon Gruppe nachhaltige Immobilien und schafft langfristig werthaltige Investitionen. Seit 1972 setzen Kommunen, Investoren und Eigennutzer auf die langjährige Erfahrung der TIMON! Die Kompetenz der TIMON ist, die langfristige Wirtschaftlichkeit und bauliche Qualität perfekt zu vereinen. Über 130 erfolgreich realisierte Projekte im In- und Ausland bestätigen diese Arbeitsweise.

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind bis Ende des Jahres 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit über 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zu dem traditionsreichen britischen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und rund 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. http://whitbread.co.uk

