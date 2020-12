Der Mobilitäts-Anbieter Bolt hat die vierte Generation seiner eigens entwickelten Sharing-Scooter vorgestellt. Im kommenden Jahr will Bolt damit in den deutschen Markt einsteigen. Der Bolt 4 ist ein robuster Verleih-Tretroller, der vor allem den Aspekt der Fahrsicherheit konzeptionell betont. So sind im Bolt 4 Sensoren verbaut, die Unfälle, Stürze, abruptes Bremsen und unsichere Fahrmuster erkennen und entsprechend reagieren können. Laut Bolt handelt es sich um den sichersten E-Tretroller am Markt. Gesprächiger Roller will mit ausgefeilter Sensorik die Nutzung sicherer ...

