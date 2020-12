Obwohl es im November zu einer satten Erholung der Aurora Cannabis-Aktie kam und das Papier um 186 Prozent an Wert zulegte, befürchtet ein Analyst nun, dass der Kurs sogar bis auf 0 US-Dollar fallen könnte. Dieses Jahr brachte Anlegern der Aurora Cannabis-Aktie insgesamt wohl nur wenig Freude. Die Papiere sind an der New Yorker Börse um mehr als 50% gefallen und der Aktienkurs lag zwischenzeitlich sogar unter 4 US-Dollar. Doch zuletzt gab es Hoffnung, ...

