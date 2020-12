DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.539,27 +0,63% -5,50% Stoxx50 3.091,07 +0,79% -9,17% DAX 13.298,96 +0,35% +0,38% FTSE 6.551,49 +0,94% -13,95% CAC 5.609,15 +0,62% -6,17% DJIA 30.160,61 +0,64% +5,68% S&P-500 3.692,33 +0,70% +14,29% Nasdaq-Comp. 12.450,28 +0,59% +38,76% Nasdaq-100 12.518,64 +0,41% +43,35% Nikkei-225 26.751,24 -0,22% +13,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,95 -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,88 45,64 +0,5% 0,24 -18,1% Brent/ICE 48,98 48,71 +0,6% 0,27 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,23 1.841,50 -0,3% -6,27 +21,0% Silber (Spot) 24,11 24,10 +0,1% +0,01 +35,1% Platin (Spot) 1.063,70 1.034,08 +2,9% +29,63 +10,2% Kupfer-Future 3,51 3,48 +1,0% +0,03

Die Ölpreise legen zu. Die Anleger setzen angesichts der erwarteten starken wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr auf eine steigende Öl-Nachfrage und damit auf höhere Preise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 46,10 Dollar, für Brent geht es um 0,9 Prozent auf 49,13 Dollar nach oben. Der Goldpreis gibt einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Die Feinunze verliert 0,5 Prozent auf 1.833 Dollar.

FINANZMARKT USA

Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich am Freitag fort. Die Investoren setzten auf eine Erholung der Weltwirtschaft im kommenden Jahr. Auch gestiegene Hoffnungen, dass noch vor Weihnachten ein neues staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft verabschiedet werden könnte, stützen das Sentiment. Verhaltene Nachrichten kamen indessen vom US-Arbeitsmarkt. Biontech geben mit angekündigten Lieferschwierigkeiten seines mit Pfizer entwickelten Impfstoffes um 0,8 Prozent nach. Pfizer notieren nur 0,1 Prozent leichter. Moderna verlieren 3,6 Prozent. Der US-Pharmakonzern sieht bei seinem Covid-19-Impfstoff das Potenzial, längerfristig Immunität zu verleihen. Er geht davon aus, bis Ende dieses Jahres 20 Millionen Dosen in den USA produzieren zu können. Smith & Wesson Brands steigen um 1,2 Prozent. Der Waffenhersteller hatte eine Verdopplung des Umsatzes in seinem zweiten Quartal berichtet und einen Gewinnanstieg auf 52,2 Millionen Dollar. Ollie's Bargain Outlet knicken 10 Prozent ein. Die Discounter-Kette hatte mit ihren Drittquartalszahlen die Markterwartungen übertroffen. Allerdings blieb Ollie's einen Ausblick schuldig. Für Ulta Beauty geht es um 2,7 Prozent abwärts. Das Unternehmen schlug mit ihrem Gewinn auf bereinigter Basis zwar die Konsensschätzung, verfehlte sie aber beim Umsatz. Cloudera springen um 10,9 Prozent nach oben. Der Cloud-Experte steigerte den Umsatz um 10 Prozent stärker als erwartet. Zudem wurde eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen haben am Freitag etwas fester geschlossen. Der US-Arbeitsmarktbericht konnte indessen für keine neuen Impulse sorgen. Deutlich aufwärts ging es für die Öl- und Gaswerte. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 3,1 Prozent. Repsol verbesserten sich um 5,3 Prozent, Royal Dutch Shell um 3,4 Prozent und BP um 3,9 Prozent. Die Anleger setzen angesichts der erwarteten starken wirtschaftlichen Erholung im kommenden Jahr auf eine steigende Öl-Nachfrage. Gefragt waren zudem Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich. Der Branchenindex legte 1,5 Prozent zu. Ryanair gewannen 4,3 Prozent. Damit haben sich Ryanair nicht nur seit dem März-Tief mehr als verdoppelt, sie liegen auch nur noch knapp 20 Prozent unter ihrem Allzeit-Hoch. Im DAX stiegen Daimler um 2,5 Prozent, Infineon um 2,9 Prozent und SAP um 1,9 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Deutsche Post 2,1 Prozent ab und RWE 1,6 Prozent. Siemens Energy stiegen um 1,6 Prozent. Die Aktie wird künftig wie erwartet im MDAX gelistet sein und ersetzt dort Grenke, die in den SDAX absteigen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 08:17 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2149 +0,04% 1,2156 1,2152 +8,3% EUR/JPY 126,46 +0,26% 126,29 126,15 +3,7% EUR/CHF 1,0815 -0,05% 1,0822 1,0826 -0,4% EUR/GBP 0,9013 -0,16% 0,9034 0,9006 USD/JPY 104,10 +0,23% 103,88 103,81 -4,3% GBP/USD 1,3480 +0,20% 1,3457 1,3492 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,5081 -0,39% 6,5207 6,5332 Bitcoin BTC/USD 19.003,00 -2,48% 19.295,75 19.417,25 +163,6%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach seinem Schwächeanfall in der zurückliegenden Woche stabil. Der Dollar-Index tendiert nahezu unverändert. Übergeordnet wird der Dollar mit Hoffnungen auf einen baldigen Einsatz von Corona-Impfstoffen als sicherer Währungshafen unattraktiver. Anleger zieht es stattdessen in risikoreichere Anlagen wie Aktien. Der Euro notiert indessen weiter deutlich über der Marke von 1,21 Dollar. Aktuell kostet er 1,2139 Dollar bei einem Tageshoch von 1,2178 Dollar, dem höchsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit kleine Bewegungen nach oben zeigten sich die ostasiatischen Börsen zum Wochenausklang. Der koreanische Kospi markierte sein viertes Rekordhoch in Folge. Die Anleger setzten hier weiter auf eine globale Konjunkturerholung dank der entwickelten Impfstoffe; für Zuversicht sorgten auch solide ausgefallene Leistungsbilanzdaten des Landes. SK Hynix und Technologiewerte profitierten von einem optimistischeren Szenario für die Halbleiterindustrie. Hyundai Steel wurden nach einem gut ankommenden erhöhten Ausblick um 7,7 Prozent nach oben gezogen. In Tokio sorgten die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen für Kaufzurückhaltung. Die Kurse der Fluggesellschaften ANA Holdings und Japan Airlines gaben um 2,5 bzw. 1,2 Prozent nach. Auch Immobilienaktien standen auf der Verliererseite. In Hongkong und Schanghai ging einerseits die Sorge vor einem auch unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden angespannten Verhältnis Chinas zu den USA um. Andererseis verbreiten jüngste Konjunkturdaten aus China zuversicht. Ein fulminantes Börsendebüt feierte in Sydney die Nuix-Aktie. Das Papier war mit 5,31 Austral-Dollar ausgegeben worden und beendete den ersten Handelstag mit 8,01 Austral-Dollar. Rohstoffaktien gingen nach ihrer Rally am Donnerstag aufgrund gestiegener Eisenerzpreise mit weiteren Gewinnen aus dem Tag. Rückenwind kam auch von den weiter erhöhten Ölpreisen. Die Ölaktien Santos und Oil Search legten um 1,1 bzw 0,3 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bank unterzeichnet Partnerschaft mit Google Cloud

Die im Juli angekündigte strategische Partnerschaft von Deutscher Bank und Google ist in trockenen Tüchern. Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde der Vertrag mit Google Cloud über die Zusammenarbeit unterzeichnet. Es gehe dabei darum, den Umstieg der Bank auf Cloud-Dienste zu beschleunigen und gemeinsam Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

IPO/Home24 will Brasilien-Geschäft an die Börse bringen

Der Online-Möbelhändler Home24 will sein Brasilien-Geschäft mithilfe eines Börsengangs stärken. Wie der SDAX-Aufsteiger mitteilte, bereitet er ein IPO seiner Tochtergesellschaft Mobly vor. Mit dem Erlös soll die Wachstumsstrategie in Lateinamerika unabhängig von der Finanzierung der Muttergesellschaft beschleunigt werden.

Curevac ernennt Antony Blanc zum Chief Business Officer und CCO

Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac hat Antony Blanc zum Chief Business Officer und Chief Commercial Officer ernannt. Der Molekularbiologe Blanc ist in dieser Funktion für den Ausbau des bestehenden Netzwerks von Partnerschaften verantwortlich, das zum Wachstum beitragen soll, wie das Unternehmen, das zurzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt, mitteilte.

EQS Group sammelt bei Kapitalerhöhung 9,1 Millionen Euro ein

Die EQS Group AG hat über eine Kapitalerhöhung 9,1 Millionen Euro eingesammelt. Wie der Softwareanbieter mitteilte, wurden 350.000 Stückaktien gegen Bareinlage in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausgegeben. Platziert wurden die Papiere zu je 26,00 Euro bei institutionellen Anlegern. Gegenüber dem Kurs vom Freitag ist das ein Abschlag von rund 7 Prozent.

Lidl zahlt 100 Millionen Pfund Corona-Hilfe in Großbritannien zurück

Nach Aldi, Sainsbury und Tesco will auch Lidl wegen der Corona-Pandemie erlassene Steuern in Großbritannien zurückzahlen. Der Discounter kündigte an, mehr als 100 Millionen britische Pfund an die Regierung zu zahlen. "Mit Blick auf die Zukunft ist Lidl GB gut aufgestellt, um weitere Veränderungen im Geschäft als Folge der Pandemie zu bewältigen", kündigte das Unternehmen am Freitag an.

Campari-Daten bei Ransomware-Angriff im November gehackt

Eine gezielte Ransomware-Attacke im November hat bei der Davide Campari-Milano NV einige persönliche und geschäftliche Daten in Mitleidenschaft gezogen, wie der italienische Hersteller von Campari und Aperol am Freitag mitteilte.

Glencore verliert CEO Glasenberg 2021

December 04, 2020 12:34 ET (17:34 GMT)

Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler Glencore verliert seinen langjährigen CEO Ivan Glasenberg. Der Manager will im ersten Halbjahr 2021 laut Mitteilung des Konzerns in den Ruhestand gehen. Nachfolger soll der langjährige Glencore-Manager Gary Nagle werden, der aktuell Geschäftsbereiche des Konzerns in Sydney verantwortet. Nagle werde Anfang kommenden Jahres in die Schweiz wechseln, um einen reibungslosen Übergang mit Glasenberg vorzubereiten.

Glencore will CO2-Emissionen bis 2035 um 40% senken

Das Bergbauunternehmen Glencore Plc will über verstärkte Investionen in Metalle und eine Reduktion der Kohleproduktion seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahren signifikant senken und so zum weltweiten Erreichen der Klimaziele beitragen. Bis 2035 sollen die CO2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgehen, das Ziel von netto null Emissionen soll bis 2050 erreicht werden.

