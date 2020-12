Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 2. Dezember 2020 von Herrn Udo Müller, Deutschland, unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 37 Abs. 1, 33 Abs. 1 S. 1 WpHG vom 26. November 2020 die nachfolgende Mitteilung gemäß §§ 37 Abs. 1, 43 Abs. 1 WpHG erhalten:



'Am 26. November 2020 habe ich, Herr Udo Müller, Ihnen nach §§ 37 Abs. 1, 33 Abs. 1 S. 1 WpHG mitgeteilt, dass die von mir, der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH gehaltenen Stimmrechtsanteile an der Ströer SE & Co. KGaA seit dem 26. November 2020 nun 41,75 %, mithin 23.620.191 Stimmrechte, betragen und die von mir gehaltenen Stimmrechtsanteile an der Ströer SE & Co. KGaA die Schwelle von 25 % und 30 % sowie die von der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH gehaltenen Stimmrechtsanteile an der Ströer SE & Co. KGaA die Schwelle von 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % überschritten haben.

Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen entsprechend §§ 37 Abs. 1, 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:

a. Der Erwerb von Stimmrechten an der Ströer SE & Co. KGaA erfolgte durch die Beteiligung von mir, der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH an einem Poolvertrag. Die im Poolvertrag gebündelten Stimmrechte an der Ströer SE & Co. KGaA, die von mir, Herrn Dirk Ströer, der APM Media GmbH & Co. KG, der LION Media GmbH & Co. KG und der Delphi Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten werden, werden mir, der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH nach § 34 Abs. 2 WpHG jeweils in voller Höhe zugerechnet. Ich, die ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und die ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH verfolgen keine strategischen Ziele. Meine Beteiligung dient der Erzielung von Erträgen aus Ausschüttungen der Ströer SE & Co. KGaA. Die Beteiligungen der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH dienen nicht der Erzielung von Erträgen aus Ausschüttungen der Ströer SE & Co. KGaA.

b. Ich beabsichtige, innerhalb der nächsten zwölf Monate gegebenenfalls weitere Stimmrechte der Ströer SE & Co. KGaA direkt oder indirekt über künftige Tochterunternehmen durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Die ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH beabsichtigten nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Ströer SE & Co. KGaA durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Der Erwerb von Stimmrechten aus Aktien, die mir als Mitglied des Vorstands der Ströer SE & Co. KGaA über Aktienoptionsprogramme des Unternehmens zugeteilt werden, bleibt hiervon unberührt.

c. Ich, die ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und die ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH streben keine im Vergleich zur heute bereits bestehenden Situation weiter gehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Ströer SE & Co. KGaA an.

d. Ich, die ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und die ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Ströer SE & Co. KGaA, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Der Erwerb von Stimmrechten an der Ströer SE & Co. KGaA erfolgte durch Zurechnung der Stimmrechtsanteile der Mitglieder des Poolvertrags gem. § 34 Abs. 2 WpHG. Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten der Ströer SE & Co. KGaA wurden von mir, der ATLANTA Beteiligungen GmbH & Co. KG und der ATLANTA Beteiligungen Verwaltungs GmbH direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.'