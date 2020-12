STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum US-Truppenabzug:

"Die Pläne sind noch kein Gesetz. Es ist aber offenkundig, dass sich eine erstklassige Gelegenheit auftut, die Beziehungen zwischen Europa und den USA auf eine neue Basis zu stellen. Dabei wäre es fatal, wenn sich die Europäer darauf verließen, dass der neue Mann im Weißen Haus schon irgendwie reparieren wird, was sein Vorgänger zertrümmert hat. Es ist auch an den Europäern, mit politischen Initiativen das Interesse der USA am Alten Kontinent wachzuhalten. Dabei sollte es um Klimaschutz und Handel gehen. Und um Verteidigung - selbst auf die Gefahr hin, dass man das in Deutschland im Wahljahr 2021 nicht gern hören will."