Stuttgart (ots) - 2021 setzt das baden-württembergische Beratungsunternehmen PSE - Pharma Solutions Europe einen weiteren Meilenstein in der mittlerweile 13-jährigen Erfolgsgeschichte: Ab dem kommenden Jahr soll gemeinsam mit der AKAD University ein duales BWL-Studium mit PSE als festem Bildungspartner angeboten werden, um Studierenden der Betriebswirtschaftslehre direkte Einblicke in den Alltag eines etablierten Pharmadienstleisters zu ermöglichen.Die 1959 gegründete AKAD University gilt als digitaler First Mover der Bildungsbranche und bietet deutschlandweit zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge zum Fernstudium an. Dafür arbeitet die staatlich anerkannte Hochschule mit einem prämierten digitalen Studienmodell, das selbst Berufstätigen ein flexibles und ortsunabhängiges Studium ermöglicht.Für duale Studiengänge arbeitet AKAD mit ausgewählten Partnern zusammen, bei welchen die Studierenden wichtige Berufserfahrung sammeln können. So wird auch PSE - Pharma Solutions Europe ab Oktober 2021 als Partnerunternehmen der AKAD ein duales BWL-Studium anbieten, wobei das sogenannte Halbtagesmodell eine besonders intensive Vernetzung von Theorie und Praxis ermöglichen soll: Die Studierenden verbringen den Vormittag bei PSE im Unternehmen, können ihr Wissen direkt in der pharmazeutischen Praxis einsetzen und am Nachmittag die studienbegleitende Theorie digital aufarbeiten. Das duale Studium dauert ungefähr dreieinhalb Jahre und bietet durch seine modulare Gliederung individuelle Möglichkeiten zur Anpassung der Inhalte und ihrer Abfolge an die Unternehmensanforderungen.Bereits seit 2016 ist PSE - Pharma Solutions Europe anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und bildet in Weil der Stadt bei Stuttgart erfolgreich Kauffrauen und Kaufmänner für Büromanagement aus. Doch neben der Ausbildung steht bei PSE seit jeher auch die nachhaltige Fort- und Weiterbildung der Angestellten im Fokus. So finden beispielsweise regelmäßige Inhouse-Workshops, aber auch externe Seminare statt, um die Qualität der Prozesse langfristig zu verbessern und jeden einzelnen Mitarbeiter im Rahmen seiner Möglichkeiten optimal zu fördern.PSE-Inhaber Rainer Aufrecht ist stolz, aufgrund einer gesunden Firmenstruktur, der nötigen Kapitalausstattung und modernster technischer Ausrüstungen, von der AKAD University als Bildungspartner ausgewählt worden zu sein. Die Studienbetreuung wird bei PSE Dipl.-Betriebswirtin Inga Koehler übernehmen und für die Studierenden als zentrale Ansprechpartnerin vor Ort zur Verfügung stehen: "Wir freuen uns über die neue Möglichkeit, Studierenden bereits während des Studiums intensive Einblicke in die Praxis eines pharmazeutischen Beratungsunternehmens geben zu können. Bei PSE sollen die Studierenden von Anfang an voll ins Tagesgeschäft einbezogen werden und auch eigene Projektarbeiten übertragen bekommen, sodass sie ihre praktischen Fertigkeiten im Bereich der Betriebswirtschaftslehre direkt an der Seite von erfahrenen Fachexperten erproben können."Zusätzlich stehen den Lernenden auch hochqualifizierte Betreuer der AKAD University zur Seite, die für alle Fragen rund um den theoretischen Part des dualen Fernstudiums zuständig sind.PSE - Pharma Solutions Europe konnte sich in den vergangenen Jahren deutschlandweit als spezialisierte Unternehmensberatung für den pharmazeutischen Bereich etablieren. Besondere Expertise zeichnet das Unternehmen unter anderem in den Bereichen des Market Access sowie in der Entwicklung und Bereitstellung von Informationsdatenbanken aus. Ebenso gehört auch das Arzneimittelzulassungswesen zum Handwerkszeug von PSE. Als inhabergeführtes Unternehmen profitiert das Tagesgeschäft bei PSE von kurzen Entscheidungswegen, hochmotivierten Mitarbeitenden und einer Politik der offenen Türen. Das baden-württembergische Beratungsunternehmen bietet damit größte Flexibilität mit hoher Erfolgsquote - sowohl in den Bereichen Market Access, Drug Regulatory Affairs und Tender Management, als auch bei der Arbeit mit fachspezifischen Datenbanken. Diese Bereiche umfassen unter anderem die Kundenberatung über mögliche Zulassungsverfahren, die form- und fristgerechte Erstellung zuschlagsfähiger Angebote, die Durchführung und Validierung aller notwendigen Berechnungen und Kalkulationen zur Teilnahme an den öffentlichen Ausschreibungen der Krankenkassen sowie die Bereitstellung relevanter Marktdaten.Weiterführende Informationen über das duale BWL-Studium bei PSE - Pharma Solutions Europe finden Sie unter www.pse-team.de/karriere (https://pse-team.de/?page_id=16) sowie in der AKAD-Ausschreibung (https://www.akad-duales-studium.de/wp-content/uploads/Ausschreibung-PSE-BWL-01.10.21_V1-verlinkt.pdf).