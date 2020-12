Lenzing, voestalpine, Rosenbauer, Palfinger & Co: Weltmarktführer Made in Austria

Unser Nachbar Österreich wird oftmals unterschätzt. Auf die Frage, worin Österreich spitze ist, kommt meist etwas Kulinarisches als Antwort. Natürlich sind Süßspeisen und Torten, Mozartkugeln oder das Wiener Schnitzel nicht wegzudiskutieren. Aber es gibt noch viele andere Bereiche, wo österreichische Unternehmen weltweit spitze sind. Wir haben uns dazu einmal einige börsennotierte Weltmarktführer angeschaut. Die Palette reicht vom Flug- und Schienenverkehr, über Kräne, Feuerwehrfahrzeuge, Dachziegel bis hin zu Fasern und Verpackungen. Machen Sie mit uns eine kleine Reise zu den Global Champions made in Austria.

Weltmarktführer überzeugen meist durch ein stabiles Geschäftsmodell mit hohen Margen. Wenn noch große Innovationskraft hinzukommt, handelt es sich um eine echte Unternehmensperle. Leider führt die Fokussierung auf die ertragreiche Marktführerschaft aber häufig dazu, dass Unternehmen träge werden und sich auf den Lorbeeren (der Vergangenheit) ausruhen. Dann nützt auch die starke Marktposition wenig und die Börse goutiert solches Verhalten ebenfalls nicht. Dennoch lohnt es sich nach globalen Leadern Ausschau zu halten. Ob man die Aktie dann ins eigene Depot nimmt oder sich eher an den Produkten erfreut ist einem selbst überlassen.

Frequentis

Der Firmenname Frequentis (WKN: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09) dürfte hierzulande den meisten Menschen unbekannt sein, obwohl die weltmarktbeherrschenden Kommunikations- und Steuerungslösungen der Österreicher quasi omnipräsent sind und einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit in Deutschland leisten. So sind vier Flugsicherungszentralen der Deutschen Flugsicherung sowie mehr als 30 regionale und internationale Tower in Deutschland mit Frequentis-Systemen zur Sprachkommunikation ausgestattet. Diese haben in den zurückliegenden Jahren über 200 Millionen Passagiere jährlich bei ihren Flügen geschützt. Außerdem hat Frequentis hierzulande fast flächendeckend Betriebszentralen und Stellwerke der Deutschen Bahn mit Kommunikationssystemen, mit denen die Sicherheit von über zwei Milliarden Bahn-Passagieren pro Jahr gewährleistet wird, ausgestattet. Wie die Geschäftszahlen belegen, befindet sich der Konzern, zu dessen Kunden auch Sicherheitsinstitutionen (u.a. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) aus aller Welt gehören, nach wie vor auf dem Wachstumskurs. So wurden die Umsatzerlöse beispielsweise zwischen 2016 und 2019 im Schnitt um acht Prozent jährlich gesteigert. Der Nettogewinn wuchs dabei um durchschnittlich neun Prozent pro Jahr. An der Börse gehört Frequentis mit einem Börsengang im Mai 2019 noch zu den Newcomern, der sich noch beweisen muss.

Pierer Mobility

Die Produkte des österreichischen Konzerns Pierer Mobility (WKN: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02) begegnen uns im Straßenverkehr immer wieder. Dazu gehören zum Beispiel die weltbekannten Motorräder der Marken KTM (MX, Enduro, Freeride), HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS, mit denen der größte europäische Motorradhersteller auch zu den Technologie- und Weltmarktführern zählt. Außerdem hat sich das Unternehmen frühzeitig im schnell wachsenden Markt der Elektromobilität positioniert.

Hier zählen zur Produktpalette beispielsweise der KTM Freeride E-XC, ein elektrisches Hochleistungsmotorrad für den Offroad-Bereich, und das KTM Macina Prowler Sonic 2020, ein Elektro-Mountainbike mit Carbon-Rahmen. Als Pionier könnte PIERER Mobility in dieser Sparte ebenfalls schon bald zu einem der Weltmarktführer aufsteigen. Der Umsatz legte allein zwischen 2013 und 2019 im Mittel um sieben Prozent jährlich zu. Der Nettogewinn konnte dabei weit überproportional um durchschnittlich 17 Prozent p.a. zulegen. Nachdem sich die Aktie von PIERER Mobility viele Jahre lang im Sinkflug befand, ging es ab 2013 wieder kräftig nach oben.

