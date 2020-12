Diese Woche wieder das bekannte Phänomen: Zwischen Eröffnungskurs am Montag und Schlusskurs am Freitag lagen gerade mal "ein paar Punkte" - exakt 28,45 Punkte. Eigentlich gab es viele Nachrichten, die Kurse hätten bewegen können. Bei Einzelwerten gab es interessante Entwicklungen, aber der Gesamtmarkt war hin- und hergerissen zwischen Impfstoffhoffnungen und Konjunkturbedenken wegen des "zu starken EURO". Am Dienstag scheiterte ein Durchbruchversuch bei 12.434,30 Punkten, am Montag war man bei 12.445,11 Punkten "umgedreht". Ansonsten wenig Bewegung. Warten. Aber worauf? Beim Impfstoff gegen Covid-19 ...

