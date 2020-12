Der KMU-Anleihenmarkt startet mit einer neuen Anleihe aus dem Bio Healthcare-Bereich in die erste Adventswoche 2020 (Kalenderwoche 49). So begibt die Belano Medical AG via Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,25% p.a. Die Emittentin entwickelt medizinische Produkte auf Mikrobiom-Basis. In einer ersten Tranche soll im Dezember 2020 ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. Euro eingesammelt werden, um das Unternehmens-Wachstum zu beschleunigen. Die Anleihe soll ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein.

Mit der ACTAQUA GmbH hat ein noch junges Technologieunternehmen, das im Bereich Smart Building tätig ist, den KMU-Anleihemarkt betreten. Die 20 Mio. Euro-Anleihe, die zunächst nur qualifizierten Anlegern angeboten wurde, ist seit dieser Woche über die Börse Frankfurt in 1.000er Stückelung handelbar. Die Anleihe wird jährlich mit von 7,00% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 01.12.2025. Zudem ist der Minibond besichert. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Finanzchef Sascha Müller über die Anleihe-Emission sowie die Geschäftstätigkeitin der Digitalisierung von Gebäudetechnik ...

